Color Negative F²/400 35mm film te koop!

Color Negative F≤/400 35mm film

Het terugbrengen van een verloren film

Technische specificaties

Verfijnde korrel met X-Pro gevoel

Zeven jaar geleden kondigde een bekende Italiaanse fabrikant aan te gaan stoppen met het produceren van film. Wat in eerste instantie leek op een nieuw slachtoffer van digitale tijdperk, werd voor Lomography een creatieve kans. Lomography redde de allerlaatste Master Rol 400 ASA film.Voorzichtig opgeslagen als Master Rol (en niet als 35mm strips) transporteerde Lomography de F2/400 van ItaliŽ naar Wenen om hem vervolgens onder ideale omstandigheden op te slaan in TsjechiŽ als ťťn grote rol. En doordat hij zeven jaar goed beschermd is opgeslagen heeft hij een onderscheidende look gekregen. De resultaten zijn verbluffend: felle kleuren en indrukwekkende scherpte.Film type: KleurnegatiefFormaat: 35mmOntwikkelen in: C-41Lichtgevoeligheid: 400 ISOLomography's Tip: Door zijn leeftijd heeft de F2/400 graag wat meer licht dan een standaard 400 ISO film. Schiet in lichte condities voor x-pro achtige foto's met subtiele korrel.F2/400 is een unieke kleurnegatieffilm. Na zeven jaar 'rijpen' heeft de F2/400 zijn verfijnde kleuren en mooie tonen behouden. En daarnaast heeft hij een X-pro gevoel ontwikkeld met blauwachtige tonen in bepaalde condities.Hierdoor is de F2/400 de perfecte film om te experimenteren en om iets nieuws te proberen. Laad hem in verschillende camera's, wissel tussen lage en hoge ISO en gebruik hem in verschillende condities. Je foto's zullen zeker opvallen!