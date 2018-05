David Yarrow nieuw Europees ambassadeur van Nikon

Het werk van David Yarrow toont zijn passie voor filantropie en bescherming, iets wat hij graag laat zien met zijn speciale project als Europees ambassadeur van Nikon, waar hij momenteel aan werkt in Amboseli, Kenia.



David zegt: Mijn fotografiecarrière is onconventioneel verlopen en je kunt gerust zeggen dat ik me nooit in hokjes heb laten stoppen, bijvoorbeeld van één centraal 'thema' of 'één expertisegebied'.



Hierdoor is fotografie voor mij een methode gebleven voor verlossing, een kans om alle hoeken van de wereld te verkennen en extreme omgevingen vast te leggen met de zeldzame wilde dieren die er thuishoren.



De camera's van Nikon en de NIKKOR-objectieven hebben een grote rol gespeeld in elk pad dat ik heb bewandeld.



De uiterlijke kenmerken en ergonomie zijn steeds beter geworden en ik kan geen ander merk bedenken dat de behoeften van zowel professionele fotografen als amateurfotografen beter begrijpt.



Fotografie is de kunstvorm van onze generatie en ik hoop dat mijn werk als Europees ambassadeur van Nikon helpt om mensen aan te sporen en te inspireren om hun ogen meer te gaan gebruiken dan hun mobiele telefoons. Daar gaat het in dit werk om.