De beste iPhone foto's van 2017

Het effect van mobiele telefoons op fotografie is niet meer te ontkennen. Er is vastgesteld is dat er nu om de twee minuten meer foto's worden genomen dan in het geheel van de 20ste eeuw. En het merendeel daarvan komt van mobiele telefoons, met name de iPhone.



Bij de iPhone Photography Awards (iPPA) is de belangrijkste prijs van het jaar voor iPhone fotografen afgelopen week uitgereikt. De winnaars van dit jaar werden geselecteerd uit duizenden inzendingen van creatieve iPhone fotografen uit meer dan 140 landen wereldwijd.



Met zoveel aanbod aan iPhone foto's moeten hier toch zeker wel wat 'juweeltjes' tussen zitten zou je zeggen. De iPPA is inderdaad wel dè plek waar je over het algemeen veel moois voorbij ziet komen.



Er zijn meerdere categorieën, zoals abstract, architectuur, portretten en levensstijl. Dit jaar zijn er ook een aantal winnaars uit Europa.





Winnaar: Sebastian Tomada

Sebastian Tomada uit New York City, USA is de winnaar van de hoofdprijs. Hij won de Photographer of the Year Award voor zijn foto 'Children of Qayyarah'.De foto werd gemaakt in de straten in Qayyarah in Irak waar kinderen spelen. Je ziet de in brand gestoken olieputten op de achtergrond die door de ISIS-militanten in de steek zijn gelaten.