DxO neemt Nik Collection van Google over

DxO heeft direct al nieuwe software uitgebracht die gebruikmaakt van techniek van de Nik-tools. Het nieuwe pakket heet DxO PhotoLabs en beschikt over de U Point-technologie van Nik Software waarmee je nauwkeurige selecties kunt maken zodat bewerkingen en verbeteringen in een bepaald deel van de opname gemakkelijk kunnen worden aangebracht.



De bestaande versie met plug-ins is op dit moment nog steeds gratis te downloaden na registratie (je moet daarvoor je e-mail adres opgeven). Dat kan nu via een website van DxO.



Helaas voor de gebruikers van Nik software, kondigde Google al in mei 2017 aan dat zij Nik Collection niet verder gingen ontwikkelen en vernieuwen. Bij de overname was het waarschijnlijk alleen maar te doen om de Snapseed-app voor smartphones en tablets.