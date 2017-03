Ga terug in de tijd met de Roader Time Machine Camera

De camera slaat constant beelden op, maar slaat deze echter pas op na een druk op de knop

1080 x 1080

Meteoriet

De hardware wordt ondersteund door een softwareplatform met een webportal, voor het soepel en gebruiksvriendelijk publiceren en delen van filmpjes.Er is een automatische integratie met mobiele platforms en native sharing maakt het mogelijk om met één klik de opnames te delen via alle sociale kanalen. De camera heeft een HD-resolutie van 1080 bij 1080 en een accuduur van ongeveer vier uur.Achter Roader zitten de ervaren ondernemers Sjoerd Pitstra, Wouter Woudstra en Joost Godee, de ontwerper van de Flip camera. Het idee voor de Roader camera ontstond nadat er in 2013 een meteoroïde ontplofte nabij Tsjeljabinsk in het Russische Oeralgebied.De inslag en de enorme explosie die hierop volgde, werd door verschillende dashcams vastgelegd en zo kon de hele wereld getuige zijn van de gebeurtenis. '' vertelt Pitstra.