Google voegt copyright informatie toe

Het is altijd moeilijk geweest om de fotograaf van foto's op internet te achterhalen, evenals wie de rechten erop heeft, zegt Google. Deze informatie maakt vaak deel uit van de metadata van afbeeldingen en is de sleutel voor het beschermen van auteursrechten en licentie-informatie van afbeeldingen.



Als je de metadata van een foto op internet wilt bekijken, klik je op de koppeling "Afbeeldingcredits". Google zegt dat de metagegevens over auteursrechtvermelding de komende weken ook zullen worden toegevoegd voor het weergeven van copyrights zoals 2008 Jane Doe.



Deze nieuwe ontwikkeling van Google om Auteur en Credit Line te laten zien op Google afbeeldingen is een zeer positieve stap voorwaarts voor alle makers van beeldmateriaal en de rechthebbenden.



Een hele goede zet die aantoont dat visuele inhoud geen anonieme creatie is, maar het resultaat van de creativiteit van een herkenbare persoon.



Google zegt dat het ook samenwerkt met CEPIC en IPTC om fotografen, foto-agentschappen en uitgevers te adviseren over het opnemen van copyright- en toewijzingsinformatie in metadata.



Deze laatste stap is binnen een jaar nadat Google de knop 'Afbeelding weergeven' uit zoekresultaten van afbeeldingen heeft verwijderd genomen. Dit om het voor mensen moeilijker te maken om afbeeldingen op volledige grootte te downloaden terwijl ze de originele websites waar ze op gevonden zijn, omzeilen.



Bron: Petapixel.