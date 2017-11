Hasselblad X1D-50c krijgt topscore van 102 bij DxOMark

Het is deze grote sensor die de Hasselblad X1D-50c en andere mediumformaatcamera's op de markt een fundamenteel voordeel biedt in DxOMark-tests in vergelijking met camera's met kleinere sensorformaten.



In vergelijking met de Nikon D850 heeft de X1D-50c ongeveer dezelfde portret (kleurdiepte) score, dezelfde landschap (dynamische bereik) score en een veel betere sport (low light ISO) score.



Met een theoretische maximale ISO 25.600 instelling, moet de X1D-50c een levensvatbaar voorstel zijn voor fotografen die veel met weinig licht fotograferen, zegt DxOMark.



De 'echte' hoogste ISO-waarde van de camera is ISO 3200. Hogere instellingen tot 25.600 zijn slechts uitgebreide (digitale, niet analoge) instellingen die 'digital gain' gebruiken. Hiermee verlies je ook resolutie.



De beeldkwaliteit van de Hasselblad X1D-50c is uitstekend, ze braken door de 100-punten barriŤre om de beste commercieel beschikbare sensor die we hebben getest te worden, concludeert DxOMark. Met 102 punten in totaal bereiken ze dan ook het beste resultaat, voor zowel kleurdiepte als dynamisch bereik.



Combineer dat met zijn 50 Mbps resolutie en spiegelvrij design, allemaal verpakt op een meer dan realistische prijskaartje; de X1D-50c ziet eruit als een veelbelovend vooruitzicht.



DxOMark merkt echter op dat de X1D-50c niet significant beter is dan andere topcamera's (bijvoorbeeld Nikon D850 en Sony a7R II), behalve in situaties met weinig licht, dus dat zou een grote overweging moeten zijn voordat je 7.750 euro uitpakt voor dit medium formaat monster.



En aan de andere kant was het van Nikon indrukwekkend dat de D850 het zo lang kon opnemen tegen een mediumformaat camera die bijna drie keer zo veel kost.