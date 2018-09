Jan Dirk van der Burg nieuwe Fotograaf des Vaderlands

Jan Dirk van der Burg: De jeugd van gisteren

Marly van der Velden

Jan Dirk van der Burg (1978) studeerde in 2004 af met een serie over kantoorcultuur. Hij maakte in 2011 furore met het fotoboek Olifantenpaadjes. Dit gaat over mensen die zich niet laten dwingen in de openbare ruimte, hoe ingericht ook.Jan Dirk laat in zijn nieuwe hoedanigheid al werk zien op het Breda Photo Festival.De kersverse Fotograaf des Vaderlands toont foto's die hij niet zelf maakte, maar verzamelde en smeedde tot iets nieuws:Ook maakte hij een soort 'handboek' voor ouders over hoe om te gaan met beeld van hun kinderen op sociale media, geÔnspireerd door soap-actrice Marly van der Velden.Marly van der Velden toont haar dochtertje Sammy-Rose op een speciaal Instagramaccount. Je ziet alleen nooit haar gezicht, zodat de privacy van het kind wordt gewaarborgd. Het is censureren en profileren tegelijk.Naast Van der Burg exposeren meer dan vijftig fotografen op het Breda Photo Festival, over allerlei verschillende onderwerpen. Zo fotografeerde Mandy Barker stukjes plastic die de zeeŽn vervuilen en komt een Deens trio met een serie over kunstmatige intelligentie en robotica.