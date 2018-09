Laag btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent

Vanaf 1 januari 2019 geldt waarschijnlijk dat het lage btw-tarief omhoog gaat van 6 naar 9%. Voor fotografen die hun werk verkopen met een fotoboek is dit best relevant. Hierdoor kun je namelijk je hele pakket tegen 6% in plaats van de reguliere 21% factureren. Dit lage btw-tarief wordt nu dus 9%.





Eerder schreven we al een artikel over hoe je als fotograaf maar 6% BTW hoeft te rekenen als je bij je fotoreportage een fotoboek levert. Over fotoboeken hoeft namelijk maar 6% btw gerekend te worden. Dit moet wel een geprint boek zijn (geen e-book). De fotoreportage of fotoshoot was dan ter voorbereiding van het fotoboek.Profotonet heeft hier een korte blog: BTW van 6% naar 9% over geschreven die wellicht wat duidelijkheid kan verschaffen over welk btw-tarief je wanneer moet hanteren en wat dit mogelijk betekent voor je prijzen (en ook voor de prijzen van hun fotoalbums).