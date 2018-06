Leica zit nu ook in de horloge business

Leica heeft net Ernst Leitz Werkstätten gelanceerd, een afdeling die de nieuwe en exclusieve horlogeresultaten voor Leica Camera maakt. De lijn debuteert met twee modellen: de Leica L1 en Leica L2.



Beide modellen zijn ontworpen door professor Achim Heine, een man het ontwerp van vele Leica Camera-producten overzag en die goed bekend is met de befaamde ontwerpprincipes van het bedrijf.



De Leica-uitstraling is te vinden in de talloze ontwerpelementen en kenmerken van de horloges, zegt Leica. De elegantie van de wijzers en indexen, de vorm van de fijn gedetailleerde behuizing van roestvrij staal, de speciale ribbels op de kruin en de gebogen vorm van het glas die doet denken aan een cameralens.



Beide modellen hebben mechanische bewegingen (vervaardigd door partner Lehmann Präzision) met handmatige winding die kan worden bekeken door de transparante achterkant van het saffierglas. Het glas aan de voorzijde is eveneens gemaakt van krasbestendig, antireflecterend saffierglas.



De roestvrijstalen horloges hebben een gepatenteerde kroon die je moet indrukken in plaats van uittrekken om de tijd in te stellen. Als je op de kroon drukt, wordt ook de secondewijzer op nul gezet.