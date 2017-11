Macphun wordt Skylum

Aangezien ze niet langer een Mac-only ontwikkelaar zijn, zal ook de naam worden gewijzigd van Macphun naar Skylum. De naamwijziging zal geleidelijk gebeuren. Dit jaar zal de Macphun naam nog gebruikt worden en vroeg in 2018 gaan ze helemaal over naar Skylum.



Ze zeggen zeer ambitieuze plannen te hebben voor hun producten voor fotografen over de hele wereld.



Ze hebben nu een visie om voor fotografen een waardig Adobe-alternatief te maken en zijn van mening dat ze één van de weinigen zijn die dit doel kunnen bereiken. Adobe is een door hen bewonderd, fantastisch bedrijf en een welverdiende marktleider.



De Macphun (straks Skylum) producten werken in de Adobe-architectuur als plug-ins. Maar, ze hebben ook een eigen technologie waarmee ze denken de duik in het diepe te kunnen maken.