Micron wil Lexar bedrijfsonderdeel verkopen

Micron zal bestaande klanten ondersteuning blijven bieden zolang het nog geen nieuwe eigenaar voor Lexar gevonden heeft. Klanten die Lexar-producten verkopen kunnen daarvoor het beste contact opnemen met hun Lexar-vertegenwoordiger.



In Nederland geldt dat consumenten voor garantie in eerste instantie aan dienen te kloppen bij de winkel waar zij het product gekocht hebben. De winkel is verantwoordelijk voor de garantieafhandeling.



Lexar werd in 1996 opgericht als een spin-off van Cirrus Logic. In 2006 werd het bedrijf ingelijfd door geheugenfabrikant Micron. Onder de Lexar-merknaam worden met name geheugenkaarten verkocht. Ook biedt het merk usb-sticks en geheugenkaartlezers aan.