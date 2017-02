Moordfoto Russische ambassadeur wint World Press Photo 2016

Winnaar World Press Photo 2016, door Burhan Özbilici

World Press Photo

Volgens de jury is de foto van de 22-jarige Mevlüt Mert Altintas 'Burhan Ozbilici's foto toont hoe de 22-jarige off-duty politieagent Mevlüt Mert Altıntaş, de Russische ambassadeur in Turkije (Andrey Karlov) vermoordt op een kunsttentoonstelling in Ankara. Op 19 december 2016 verwondde Altıntaş ook nog drie andere mensen alvorens hij zelf in een vuurgevecht met de politie werd gedood.Burhan Özbilici werkt als vaste fotograaf voor persbureau Associated Press, dat gevestigd is in Istanbul.De World Press Photo wordt jaarlijks uitgereikt aan de fotograaf wiens ''. De winnaar, Burhan Ozbilici, krijgt 10.000 euro.Dit jaar stuurden 5.034 fotografen uit 125 landen 80.408 beelden in. In totaal zijn er in acht categorieën prijzen uitgereikt aan 45 fotografen uit 25 landen.