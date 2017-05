Neptune Convertible Art Lens Systeem op Kickstarter

Een uitbreidbaar systeem:

Het Neptune Convertible Art Lens Systeem heeft een zeer groot potentieel en Lomography ontwerpt nu al nieuwe lenscomponenten met allerlei effecten en mogelijke brandpuntafstanden, variërend van ultra-groothoek van 15mm tot een 400mm monoculaire lens. Backers kunnen stemmen om te bepalen welke volgende brandpuntsafstand ze zouden moeten maken.Elk lenselement is handgemaakt met het fijnste glas en met de uiterste zorg voor uitzonderlijk scherpe beelden en sterke, verzadigde kleuren — zelfs bij de dichtstbijzijnde focusafstanden van 0,25 meter (35mm), 0,4m (50mm) en 0,8 meter (80mm). Verzacht de scherpte met de speciale diafragma platen en voorzie de rand van je frame met fijne, mooie bokeh.Omdat je alle flexibiliteit hebt met een keuze uit drie primaire lenzen, terwijl je gear klein en licht blijft, is het Neptune Convertible Art Lens Systeem alles wat je nodig hebt voor elk fotografie avontuur. Slank en compact, makkelijk mee te nemen en discreet te gebruiken.Zes succesvolle projecten later is Lomography terug op Kickstarter met nog meer aanbiedingen en add-ons. Backers besparen maximaal 45 procent op het Neptune Convertible Art Lens Systeem!