Nikon-producten bekroond met de 'iF Design Award 2018'

Nikon heeft voor drie producten binnen hun productcategorie de 'iF Design Award 2018' ontvangen. De iF Design Awards zijn prestigieuze wereldwijde ontwerponderscheidingen die worden gesponsord door iF International Forum Design.





De winnende producten zijn:

De D850 is het nieuwste topmodel van Nikon en biedt full-frame fotografen de ultieme combinatie van resolutie, snelheid en lichtgevoeligheid.Het is een ideale camera voor fotografen die zonder uitzondering altijd geweldige beelden moeten leveren. De D850 blinkt uit op alle gebieden en is de perfecte camera voor professionele fotografen.