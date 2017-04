Nikon producten bekroond met Red Dot Award

Red Dot Design Award

De Red Dot Design Award bestaat al meer dan 60 jaar en is wereldwijd een toonaangevende onderscheiding voor producten die uitblinken in design en innovatie.De winnaars van dit jaar, geselecteerd uit meer dan 5.500 inzendingen uit maar liefst 54 landen, zijn van 4 juli tot en met 6 augustus 2017 te zien in het Red Dot Design Museum in het Duitse Essen.Meer informatie over de Red Dot Design Award vind je hier.