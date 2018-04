Nikon zet samenwerking met NOOR voort in 2018

Nikon en NOOR zetten hun samenwerking in 2018 voort om het Amsterdamse collectief van documentairefotografen te ondersteunen. Nikon levert hierbij apparatuur voor langlopende NOOR-projecten die de aandacht vestigen op maatschappelijke problemen.



Tevens wordt via de Nikon-NOOR Academy Workshop de expertise van diverse Nikon en NOOR-fotografen gedeeld met andere, ambitieuze documentairefotografen uit Europa.





NOOR-projecten die door Nikon worden ondersteund gaan onder andere over Climate Change. In deze projecten worden de problemen die voortvloeien uit milieuveranderingen zoals de stijging van de zeespiegel, behandeld in twee delen - Consequences en Solutions.Daarnaast onderzoekt het groepsproject Modern Day Slavery de mensenhandel en de wereldwijde slavenhandel die vandaag de dag nog steeds gaande is.Matthieu van Vliet, General Manager bij Nikon Benelux, zegt hierover:De Nikon-NOOR Academy is 2018 gestart met diverse workshops in Polen, Zweden en België. De overige workshops worden later in het jaar bekendgemaakt.Bij elke masterclass is er plaats voor slechts 15 deelnemers, waarbij de geselecteerde deelnemers de unieke kans krijgen om hun portfolio's aan te scherpen in nauwe samenwerking met vooraanstaande fotojournalisten.Hierbij staat niet alleen het ontwikkelen en bewerken van een visueel verhaal centraal, maar ook de vaardigheden die nodig zijn om veldwerk uit te voeren en verhalen daadwerkelijk te verkopen.Bovendien zullen de NOOR-begeleiders inzicht bieden in hun werk dat ze over de hele wereld uitvoeren met betrekking tot onderwerpen als sociale verandering, conflicten en milieuproblematiek.Nikon sponsort de Academy om ervoor te zorgen dat de opleiding voor alle deelnemers gratis is, om getalenteerde jonge documentairefotografen aan te moedigen en een boost aan hun carrière te geven.Zie voor verdere informatie de 2018 Nikon-Noor academy masterclasses