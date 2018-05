Nikon's nieuwe spiegelloze fullframe camera aangekondigd

De ontwikkeling is aan de gang en we verwachten dat dit volgend jaar in de lente op de markt zal worden gebracht, zegt de manager.



NikonEye voorspelt dat de eerste camera die zal worden aangekondigd een instapmodel fullframe mirrorless camera zal zijn met verwisselbare objectieven.



Deze camera zal voorzien zijn van een 30+ megapixel fasedetectiesensor en een nieuwe lensvatting die al bestaande F-mount lenzen in staat stelt om scherp te stellen met behulp van een adapter.



Een executive van Sony voorspelde vorige maand dat binnen een jaar zowel Canon als Nikon full-frame mirrorless camera's zullen uitbrengen.



Deze maand meldde een Japans nieuwscentrum dat de ontwikkeling van Nikon's professionele spiegelloze camera in een zeer snel tempo plaatsvindt en dat de lancering waarschijnlijk rond maart 2019 zal plaatsvinden.



Momenteel is Sony op Leica na eigenlijk de enige belangrijke speler op de markt van systeemcamera's met een fullframesensor. Canon heeft ook nog geen spiegelloze fullframecamera uitgebracht met een elektronische zoeker.



Canon zou inmiddels bereid zijn om minder spiegelreflex-camera's uit te brengen, zodat het bedrijf vol kan inzetten op camera's zonder spiegel. Canon heeft al wel spiegelloze camera's met verwisselbare objectieven, zoals de EOS M5, maar deze hebben aps-c-sensoren.



Nikon heeft eerder al wel een spiegelloze camera met een 1"-sensor en verwisselbare objectieven uitgebracht, de Nikon 1.



Bron: Petapixel