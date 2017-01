Photoshop alleen nog maar te krijgen als Creative Cloud versie

Het zat er natuurlijk al even aan te komen, maar sinds 9 januari is Photoshop CS6 niet langer los aan te schaffen. Tot voor kort kon je het inmiddels vier jaar oude CS6 nog los aanschaffen. Nu is Photoshop alleen nog maar te verkrijgen in de CC versie.



Wil je nu starten met Photoshop, dan kun je er dus alleen nog maar voor kiezen om per maand te betalen. Je kunt de software niet langer aankopen voor een eenmalig bedrag waarna hij 'van jou' is. Waarschijnlijk zijn er best wat fotografen die dit jammer vinden.