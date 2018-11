Productie Nikkor-objectieven bereikt 110 miljoen

Nikon produceert al sinds 1959 NIKKOR F-objectieven voor SLR-camera's. Eerder dit jaar heeft Nikon de nieuwe NIKKOR Z-objectieven voor systeemcamera's geÔntroduceerd om het assortiment NIKKOR-objectieven verder te verrijken.





De merknaam NIKKOR

NIKKOR is Nikon's merk voor foto-objectieven. Nikon biedt momenteel NIKKOR F-objectieven voor digitale SLR-camera's en NIKKOR Z-objectieven voor systeemcamera's.Het volledige assortiment bestaat momenteel uit circa 100 typen objectieven die een breed scala aan toepassingen ondersteunen, waaronder objectieven met een vaste brandpuntsafstand en zoomobjectieven die beeldhoeken van ultragroothoek tot superteleobjectief, fisheye-objectieven en micro-objectieven dekken.Vanaf de eerste introductie in 1959 hebben NIKKOR F-objectieven de geavanceerde technologieŽn van destijds ingevoerd met functies zoals diafragmaregeling, autofocus en vibratiereductie (VR).De nieuwe vatting met een grotere diameter van de Nikon-systeemcamera's heeft tot verdere mogelijkheden in het ontwerpen van objectieven geleid en vergroot met haar NIKKOR Z-objectieven de mogelijkheden in optische prestaties.De verscheidenheid aan aangeboden krachtige objectieven omvat het meest lichtsterke objectief in de geschiedenis van Nikon** met f/0.95.Nikon blijft inspelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen en producten te leveren die fotografen over de hele wereld creatieve mogelijkheden bieden.