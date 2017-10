Sony Alpha 7RIII en FE 24-105 mm G OSS aangekondigd

Vandaag lanceert Sony de Alpha 7r mark III, een fullframe spiegelloze camera die gebruik maakt van de E-mount lenzen van deze fabrikant. Ook kondigen ze een FE 24-105 mm F4 G OSS lens aan. Lees hier de specificaties van deze nieuwe producten.





α7R III specificaties

Verbeteringen

Autofocus

4K filmen

Overig

Prijzen en beschikbaarheid

FE 24–105 mm F4 G OSS

Prijzen en beschikbaarheid

Continu fotograferen tot 10 beelden per seconden, zowel met electronische als mechanische sluiter399 fasedetectie- en 425 contrastdetectiepuntenVerbeterde autofocus en Eye autofocus4K filmen zonder pixelbinningDubbel SD-kaart slotCamera kan van stroom worden voorzien via USB tijdens fotograferenSuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) en USB Type-C-aansluitingAccu's met meer capaciteit dan andere Alpha 7 modellenGewicht body: 652 gram42,4 Megapixels zonder low-pass filterTouchscreenExtra joystick voor meer bedieningsgemakEen gecombineerde ultra hoge resolutie opname maken met Pixel Shift Multi ShootingOp het eerste gezicht lijken de specificaties van de a7rIII - modelnaam ILCE-7RM3 - niet heel schokkend nieuw ten opzichte van de a7rII. Toch zijn wel een aantal verbeteringen die de camera interessant maken.Als eerste valt mij het dubbel kaartslot en de betere accu op. Dit zijn veelgehoorde klachten, vooral voor professionele gebruikers, die in dit nieuwe model aangepakt zijn.Het gebruiksgemak door toevoeging van de extra joystick - ook al te zien op de A9 - maakt het verplaatsen van scherpstelpunten een stuk makkelijker en gebruiksvriendelijker.Het touchscreen voegt ook nog toe aan de verbetering van het gebruiksgemak. Eenvoudig je scherpstelpunt plaatsen en bijvoorbeeld verplaatsen tijdens het filmen zijn erg handig op deze manier.De combinatie van een nieuw front-end LSI en de verbeterde uitleessnelheid zorgen ervoor de dat de camera de beelden 1,8 keer sneller verwerkt dan de voorganger.Ook een belangrijk punt is dat er een betere anti-flikker functie is toegevoegd. Hierdoor zou banding niet of nauwelijks meer moeten optreden bij opnames met TL verlichting bijvoorbeeld. De camera detecteert automatisch de frequentie van het kunstlicht en past de sluitertijd aan.Ook met AF/AE tracking haalt de A7rIII tot 10 beelden per seconden. Dit houdt de camera dan 76 JPG of 28 beelden in RAW vol voordat de buffer volloopt. Je kunt dit zowel met de geluidloze elektronische als met de mechanische sluiter gebruiken. In Live-View modus haal je maximaal 8 beelden per seconde. De vetraging tussen beeldscherm en opname zou hierbij minimaal moeten zijn.Het vernieuwde scherpstelsysteem van de α7R III is uitgerust met 399 fasedetectie-AF-punten die ongeveer 68% van het beeld dekken, zowel in horizontale als in verticale richting. De α7R III heeft daarnaast 425 contrast-AF-punten, een verbetering van 400 punten ten opzichte van deα7R II. Hierdoor kan deze nieuwe camera twee keer zo snel autofocussen ten opzichte van de α7R II in omstandigheden met weinig licht, met een tracking die ook ongeveer twee keer zo nauwkeurig is. Het Eye-AF-autofocussysteem zou ook twee keer zo accuraat moeten werken dan bij α7R II.Verder is er autofocus in de vergrootglasmodus, ondersteuning van autofocus fasedetectie bij het gebruik van A-mount lenzen, een 'AF On' knop, die je handig zou kunnen gebruiken voor backbutton Autofocus.De Alpha 7's worden vaak ingezet als videocamera en ook α7R III biedt de mogelijkheid om 4k te filmen. Hierbij wordt de hele breedte van de sensor benut. De camera verzamelt 5K aan gegevens en kan dit oversamplen.Op de A9 ontbreken een aantal features die vooral voor filmen belangrijk zijn. In de a7rIII zien we een nieuw HLG-beeldprofiel (Hybrid Log-Gamma), daarnaast een rechtstreekse HDR-workflow, waardoor HDR (HLG)-compatibele tv's 4K HDR-beelden kunnen afspelen. Verder zijn zowel S-Log2 en S-Log3 beschikbaar. Ook kan de camera Full HD op 120 fps met maximaal 100 Mbps opnemen, waardoor het beeldmateriaal kan worden bewerkt in 4x of 5x slowmotionvideobestanden in Full HD-resolutie met AF-tracking.Met de nieuwe α7R III kunnen bestanden op via Wi-Fi naar een smartphone, tablet, computer of FTP-server worden overgezet. Vooral voor dat laatste ben ik benieuwd hoe dat in de praktijk werkt, snelheid bij deze enorme bestanden is hierbij waarschijnlijk een bepalende factor of het bruikbaar is of niet.De camera is voorzien van een sync-aansluiting, waarmee externe flitsers en kabels aangesloten worden. Voor veel DSLR's een standaard functie, maar binnen de A7 serie de eerste camera die dit heeft.Een SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C-aansluiting is beschikbaar voor nog meer flexibiliteit qua voeding en accessoires, en voor een hogere overdrachtssnelheid als de camera is aangesloten op een pc.Nieuw bij de α7R III is het softwarepakket 'Imaging Edge' waarmee creatieve mogelijkheden worden uitgebreid. 'Imaging Edge' bestaat uit de drie pc-toepassingen 'Remote', 'Viewer' en 'Edit'. Deze kunnen gratis worden gedownload en bieden ondersteuning voor Live View-opnamen op afstand via pc en RAW bewerking.Ook de nieuwe modus Pixel Shift Multi Shooting zien we voor het eerst op de α7R III. Hiermee wordt gebruik gemaakt van van de 5-assige in-body beeldstabilisatie om samengestelde beelden met een superhoge resolutie te maken. De camera verschuift de sensor precies één pixel om zo vier verschillende foto's te maken die in totaal circa 169,6 MP aan beeldgegevens opleveren. Met behulp van de nieuwe 'Imaging Edge'-software kunnen deze beelden worden gecombineerd en verwerkt. Dit levert uiteindelijk in een foto op met een zeer hoge resolutie die een grote kleurnauwkeurigheid zou moeten hebben.De nieuwe Sony α7R III camera is vanaf november verkrijgbaar in de Benelux voor € 3500. Hiermee is de camera beduidend goedkoper dan de a9 en voor mensen die graag meer megapixels hebben en geen nut hebben voor de 20 fps van die camera zeker een interessante camera.De magere lensline-up van een aantal jaren geleden voor de E-mount fullframe camera's is Sony in rap tempo aan het inhalen en deze allround zoom-lens stond bij veel mensen al een poosje op de verlanglijst.De SEL24105G zoals de officiële aanduiding luidt zal voor mensen die graag een lens meenemen bijvoorbeeld op vakantie een interessante lens zijn. De lens weegt 663 gram en is daarmee volgens Sony de lichtste in deze klasse.Met vier asferische lenselementen, waarvan twee type AA lenzen (geavanceerd asferisch) zou de scherpte ook in de hoeken goed moeten zijn. Ook zijn drie ED-glaselementen geïntegreerd (extra low dispersion) die samen met de asferische lenselementen de chromatische aberratie moeten beperken. De lens is uitgerust met Nano AR-coating die schittering en spiegeling moet minimaliseren en heeft een rond diafragma.De ingebouwde stabilisatie werkt samen met die in de gestabiliseerde body's.De Direct Drive SSM moet zorgen voor een stille en nauwkeurige scherpstelling.De nieuwe standaardzoomlens heeft een aanpasbare scherpstelvergrendeling, een stof- en vochtbestendig ontwerp en een fluorcoating waardoor stof of vet minder snel zou moeten hechten en gemakkelijker kan worden verwijderd.De FE 24–105 mm F4 G OSS-standaardzoomlens is vanaf november verkrijgbaar in de Benelux voor € 1350.