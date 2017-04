Sony komt volgend jaar met 150 megapixel middenformaat sensor

Goed nieuws voor liefhebbers van middenformaat camera's; Sony Semiconductors heeft hun roadmap voor de komende periode gepubliceerd en daarop is te zien dat ze in 2018 interessante sensoren in de planning hebben.





Sony is van plan om een 100 megapixel 44 bij 33mm sensor uit te brengen. Dit is het formaat dat ook te vinden is de de Fujifilm GHX en de Hasselblad X1D. De sensoren in deze camera zijn momenteel ook al van Sony, dus een update met de nieuwe sensoren is waarschijnlijk.Ook staat er een 150 megapixel sensor van 55 bij 41 millimeter in de planning die (die past in een Phase One 100 XF).Beide sensoren zullen 'back-illuminated' zijn. Dit geeft als voordeel dat de sensoren beter zullen presteren bij weinig licht.Via: DP Review