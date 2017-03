Sony Pro support vanaf september 2017

In andere landen loopt het al een tijdje, maar vanaf september van dit jaar biedt Sony professionele gebruikers in Nederland pro-support aan.





Wat gaat dit inhouden:

Naast advies en ondersteuning zal er een speciale telefonische helpdesk ingericht worden om hulp te kunnen bieden bij het gebruik van α-camera-apparatuur.Er komt een gratis collect-and-returndienst voor reparaties. Ook krijgen professionele fotografen een gratis leencamera.Je kunt twee keer per jaar je beeldsensor laten reinigen en je firmware laten checken.Op dit moment is het lidmaatschap van het Europese Imaging PRO ondersteuningsprogramma gratis. Als je als professionele fotograaf tenminste twee Sony Alpha camerabodies hebt en drie Sony Alpha objectieven die onder deze regeling vallen kun je deelnemen. Ik ga er zelf even vanuit dat dit de Carl Zeiss, G, en G-master lenzen zullen zijn en de Alpha 7 serie en de A99's.Je moet wel kunnen aantonen dat je inkomsten uit fotografie haalt om voor het programma in aanmerking te komen.Imaging PRO Support is momenteel beschikbaar in Japan, Zuid-Korea, Hongkong, Taiwan, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, AustraliŽ, Mexico en de Verenigde Staten. Een uitrol in andere Europese landen wordt op dit moment overwogen.De Pro Support Service-site voor Nederland zal vanaf de start van de dienst in september 2017 online gaan.