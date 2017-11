Technologie om zwart-wit afbeeldingen in te laten kleuren

Het neurale netwerk is getraind om gezichten en veelvoorkomende objecten te herkennen en daar de meest logische kleuren aan te koppelen. Bovendien kan hij texturen en schaduwen in de afbeelding schatten en de kleuren daarop aanpassen, schrijft 9to5 Mac.



Het inkleuren van een zwart-witafbeelding met de functie, die Scribbler heet, kost daardoor enkele seconden. Het inkleuren van dergelijke afbeeldingen kost je handmatig veel meer tijd.



Het is hoe het resultaat van het inkleuren beoordeeld wordt en of de software misschien veel fouten maakt.



Scribbler is vooralsnog een standalone-demo zonder integratie in een Adobe-programma. Het maakt gebruik van Adobe's Sensei-platform voor neurale netwerken. Het is nog niet bekend of en wanneer het de functie in een programma zal worden aangeboden.