Vanaf 11 november lichtfestival Glow in Eindhoven

Een lengte die volgens de organisatie noodzakelijk is om het publiek voldoende te spreiden. Vorig jaar trok Glow in acht dagen 740.000 bezoekers.



Een Glow-S tour boek je hier, een Glow-L tour voor grotere groepen en bedrijven hier.



Op de route komen bezoekers in totaal 22 lichtkunstwerken tegen. De onderdelen van Glow Next zullen grotendeels te zien zijn op het NRE-terrein. De route loopt verder langs het Beursgebouw, de Blob, over de Bergen, langs het Van Abbemuseum, De Dommel en het nieuwe Student Hotel.





Thema

Kunstenaars

Catharinakerk

GLOW staat elk jaar in het teken van een thema. In 2015 was het thema ' Natuur en Archtitectuur ': de route liep toen langs verschillende rivieren en parken. 2016 stond in het thema van City and Science , een thema dat tot uiting kwam in een route door het centrum én een route over de campus van de TU/e.Het thema van GLOW 2017 is, uitgaande van de bron van licht.Eindhoven is sinds de oprichting van de luciferfabriek in 1870 en gloeilampenfabriek Philips 1891 namelijk al een bron van licht voor de hele wereld. Eindhoven wordt daarom ook niet voor niets Lichtstad genoemd.Alle kunstenaars hebben dit thema gekregen, met de opdracht dit te verwerken in hun kunstwerk. De één neemt dit letterlijker dan de ander, wat een verrassende variatie geeft aan lichtkunstprojecten.GLOW Next verbindt nieuw talent met gerenommeerde kunstenaars en werkt samen met hightech organisaties uit de slimste regio van de wereld: Eindhoven. De uitkomsten zijn vrijwel allemaal wereldpremières: nieuwe technieken en nieuwe projecten.GLOW biedt deze talenten een podium, in de hoop ze uit te zetten op lichtfestivals wereldwijd. Zo wil GLOW de missie verspreiden: Eindhoven maakt het verschil in lichtkunst.Al sinds de eerste editie van Glow is de Catharinakerk in Eindhoven een zekerheidje op de route. Tijdens de komende editie in november zal de kerk voor het eerst van drie kanten aangelicht worden door de Duitse lichtkunstenaar Daniel Margraf Het lichtmozaïek, ondersteund door muziek afkomstig uit het gerestaureerde orgel van de kerk, moet een van de hoogtepunten van de twaalfde editie van Glow worden.