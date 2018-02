Vechten voor een goede foto tijdens de Spelen

De prijswinnende fotojournalist Klaas-Jan van der Weij is al voor de twaalfde keer op de Spelen. Voor de Volkskrant moest hij een foto maken van skeletonner Akwasi Frimpong. Zij gingen met hem mee op pad. Lees hier het artikel en bekijk het filmpje op RTL Nieuws.





Hij houdt het zelf niet zo bij, maar in Pyeongchang beleeft Volkskrant-fotograaf Klaas-Jan van der Weij zijn twaalfde of dertiende Spelen. Hij maakte een paar zeer bepalende foto's.Bijvoorbeeld die van een balende Sven Kramer in Turijn, zittend op het ijs na de val over het blokje en kijkend naar de Italiaanse ploeg die voorbij schaatsten. Van der Weij noemt zo'n foto 'gewoon strontmazzel'.Het kostte wat overtuigingskracht om hem bereid te krijgen te vertellen hoe hij zijn foto's maakt, want 'je bent afhankelijk van het kunstje van anderen'. Maar in onderstaande serie van vier video's vertelt hij dan toch hoe een paar van zijn foto's tot stand kwamen.