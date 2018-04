Winnaar World Press Photo of the Year 2018

De zes genomineerden van de World Press Photo of the Year 2018

Genomineerden

Ronaldo Schemidt

De genomineerden waren de Australische fotograaf Patrick Brown. Hij maakte een indringende en verstilde foto van verdronken vluchtelingen in Myanmar. Daarnaast is de Britse fotograaf Toby Melville genomineerd met een foto van de nasleep van de aanslag in Londen.De Amerikaanse fotograaf Adam Ferguson portretteerde een meisje dat de haar opgedrongen zelfmoordmissie weigerde uit te voeren en om hulp vroeg. De Venezolaanse fotograaf Ronaldo Schemidt maakte in Venezuela een foto van een demonstrant die in brand staat.De Ierse fotograaf Ivor Prickett is tweemaal genomineerd voor foto's die hij maakte in Mosul, Irak.Dit jaar is er een audiotour beschikbaar bij de tentoonstelling, waarin Ronaldo Schemidt bekent dat hij zich moest verdedigen voor zijn foto, omdat hij de demonstrant niet had geholpen. Het ging echter zo snel dat dit het enige was wat hij kon doen, namelijk zijn werk: fotojournalistiek.Art director en Cubaans fotografe Magdalena Herrera merkt op dat de demonstrant gemaskerd is en dat het vuur symbolisch is. Niet alleen de demonstrant, maar het hele land staat in brand.Een extra pijnlijk detail is het graffiti-pistooltje op de muur achter de demonstrant. Uit de loop komt het woord 'paz' (= vrede).Demonstrant José Victor Salazar Balza (28) vatte vlam nadat de gastank van een motorfiets was ontploft tijdens een protest tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro in de hoofdstad Caracas. Hij liep ernstige brandwonden op, maar overleefde het incident.