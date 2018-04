Zeer snelle en vooral grote geheugenkaart voor camera's

De nieuwe geheugenkaart gebruikt de CFexpress 1.0-standaard. Kaartjes in de XQD form-factor gebruiken twee PCIe 3.0-lanes en het NVMe-protocol, wat ook wel bekend is bij high-end SSD's.



Hiermee kunnen lees- en schrijfsnelheden tot wel 2 gigabyte per seconde gehaald worden, veel sneller dan reguliere geheugenkaartjes.



De kaart is getest door Imaging Resource. Er werden met een MacBook Pro lees- en schrijfsnelheden van 1.438 en 1.044 megabyte per seconde gehaald. Dit met een Thunderbolt 3-geheugenkaartlezer. Delkin toonde vergelijkbare resultaten met een CFexpress-kaartje van 512 gigabyte.



De nieuwe standaard voor geheugenkaarten van de CompactFlash Association moet terugwaards compatibel zijn met de XQD-standaard.



Camera's die nu XQD ondersteunen zouden via een firmware-update ook CFexpress-kaartjes kunnen ondersteunen, die dan waarschijnlijk niet op de volledige snelheid draaien.



ProGrade zegt dat de CFexpress-kaarten beschikbaar zullen zijn in 256 gigabyte, 512 gigabyte en 1 terabyte capaciteit wanneer ze worden uitgebracht.



ProGrade lanceerde niet alleen zijn aanstaande CFexpress-kaarten, maar ook een verzameling V90-rated SD-kaarten met maximale lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 250 megabyet per seconde en 200 megabyte seconde. De kaarten zullen begin mei verkrijgbaar zijn in 64 gigabyte, 128 gigabyte en 256 gigabyte.



Bron: DP Review.