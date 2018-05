7.3-Gigapixel 'Timelapse' van Londen

TechRadar meldt dat het project een samenwerking was tussen Lenstore, fotograaf Henry Stuart van Visualize, Nikon en Canary Wharf Group.



24 afzonderlijke 7,3-gigapixel (7.300 megapixel) foto's werden gemaakt voor elk uur van de dag met behulp van een totaal van 6.240 foto's die werden gemaakt met behulp van een gerobotiseerde houder en vervolgens samengevoegd tot de grotere opnamen met ultraresolutie.



Als de 24 foto's worden afgespeeld, vormen ze een unieke 'gigalapse' die een dag in Londen laat zien met een waanzinnige hoeveelheid details.



Henry Stuart nam de foto's met een Nikon D850 met 45 megapixel fullframe sensor in combinatie met een Nikon 300mm f/2.8 objectief, meldt TechRadar. Deze camerakit gaf elke afzonderlijke foto een groot bereik: je kunt de woorden op borden op 8 kilometer afstand lezen.



Dit is de resulterende 24-foto-timelapse die je kunt bekijken via een interactieve viewer op de officiŽle website.



