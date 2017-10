Breuk met traditie: koningin en prinsessen close-up op de foto

Foto's door Erwin Olaf

Verrassend anders

Silhouette in pupillen

Close-up, recht in de camera kijkend, haren die lijken te dansen in de wind, geen lieflijk nep-glimlachje te bekennen – de nieuwe fotoportretten van Máxima en haar dochters, prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn niet wat we gewend zijn van het Koninklijk Huis. En (daarom) prachtig. Erwin Olaf maakte al eerder foto's van de leden van het koningshuis. Hij heeft ook de euromunt met koning Willem-Alexander erop ontworpen. Maar nog nooit waren de foto's zo close en serieus.Het nieuwe fotoportret van Máxima is sinds zondag te zien in het museum Jan Cunen in Oss, als onderdeel van de expositie Powervrouwen , zegt koningshuis-deskundige Kysia Hekster De vier vrouwen kijken je van dichtbij recht in het gezicht. Zo dichtbij, dat in de pupillen van de geportretteerden fotograaf Erwin Olaf te zien is.Die keuze van Olaf om zo overrompelend dichtbij te fotograferen, is een stap in de modernisering van de portretfotografie van het Nederlandse koningshuis.