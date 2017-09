Britse fotograaf bereikt schikking in rechtszaak over 'apenselfie'

Van foto's die door mensen worden gemaakt, krijgt degene die de sluiterknop indrukt normaal gesproken het auteursrecht.



Dierenrechtenorganisatie PETA vond dat het auteursrecht in dit geval daarom ook naar de makaak moest gaan. Een Amerikaanse rechter ging daar in 2016 echter niet in mee en stelde dat dieren geen auteursrecht kunnen bezitten.



PETA wilde echter verder procederen en ging in beroep. Omdat Slater dat niet kon betalen, is er nu een schikking getroffen.





Donatie goededoelen

In de beroepszaak hebben David Slater en PETA nu een schikking bereikt. De aanklagers laten hun zaak laten vallen (de kuifmakaak zal dan definitief geen auteursrecht op de selfie krijgen).David Slater 25 moet dan wel procent van alle toekomstige inkomsten van de selfie van Naruto doneren aan goededoelenorganisaties die de kuifmakaken beschermen.Met de schikking wordt de rechtbank ook gevraagd om de eerdere uitspraak te schrappen. Het is onduidelijk of dat ook inderdaad zal gebeuren, of dat de eerdere uitspraak in de toekomst een precedent zal blijven vormen.PETA schrijft in reactie op de schikking dat de apenselfies van Naruto "duidelijk demonstreren dat hij en zijn mede-makaken - net als veel andere dieren - zeer intelligente, weldenkende, verfijnde wezens zijn die recht hebben op hun eigen intellectueel eigendom en andere rechten als leden van de juridische gemeenschap".