De bloedmaan op de automaat?

Camera: Nikon 5100, Settings: f/6.3, 1/160 seconde, 1600 ISO, 300mm

Plakjes chorizo

Wij hadden hier in Methow net de " moon dance " met de planeet Venus echter de rug en tijdens het fotograferen van dit fenomeen ontdekte ik dat het vastleggen van dergelijke objecten toch wel de nodige handigheidjes en aandacht behoeft. Zeker met een spiegelreflexcamera.Planeten en de maan blijven lastig te fotograferen, ondanks alle ervaring die je ermee opdoet.Vol interresse wachtte ik dan ook geduldig op de foto's die voorbij zouden komen op internet van de zo mooie Bloedmaan en maansverduistering. In eerste instantie kwamen er foto's van donkere hemels met minuscuul kleine rode bolletjes voorbij; wellicht mobiele telefoonfoto's.Echter ook prachtige foto's met enorme onnatuurlijke grote manen en fantastische onderwerpen op de voorgrond. Aan dergelijk foto's kon ik zien dat er de nodige aandacht aan was besteed en dat ze ook enige bewerking hadden ondergaan.Ook foto's van hilarische plakjes chorizo konden zonder bril of voor slechtzienden makkelijk doorgaan als de Bloedmaan. Wat echter meer mijn aandracht trok waren de foto's van twee vrienden.Ik wist dat deze personen niet bepaald over een enorm zoombereik op hun camera's beschikten. Evenmin hadden ze veel ervaring met het fotograferen van planeten of manen.Hun foto's waren echter voor mij van verbluffende kwaliteit, De maan was zeer groot, simpel en duidelijk in beeld. Na enige navraag naar de foto's werd al gauw duidelijk dat ze hadden gefotografeerd met zogenaamde spiegelloze compacte of bridge fotocamera's.Dit soort camera's beschikt over vaste zoomlenzen met een enorm bereik. En daarbij hebben ze simpelweg gebruik gemaakt van de automatische instellingen...Onderstaande foto werd bijvoorbeeld gemaakt door Rian Graat met een Canon SX720HS Powershot op de automatische stand. Ze hing daarbij over de rand van een traktor en maakte niet eens gebruik van een statief.