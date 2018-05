Elke dag een foto delen maakt gelukkig

Foto: Brooke Lark

Britse onderzoekers Liz Brewster van Lancaster University en Andrew M Cox van de University of Sheffield stonden achter het onderzoek.Het duo selecteerde een aantal onderwerpen voor deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 20 tot 60. De deelnemers plaatsen elke dag een foto op diensten zoals Instagram, Flickr en Blipfoto.Elke fotograaf werd gedurende twee maanden gemonitored, met onderzoekers die de gemaakte foto's opnamen, bijschriften die werden geschreven en interacties met andere fotografen in de online communities.Na twee maanden gaven de fotografen ook een telefonisch interview.Wat de wetenschappers ontdekten was dat het fotograferen en delen van dagelijkse foto's iemands welzijn verbetert door zelfzorg (het is therapeutisch, vernieuwend en verfrissend), gemeenschapsinteractie (het biedt regelmatige interactie met mensen die dezelfde interesses delen), en reminiscentie (het biedt de mogelijkheid om terug te kijken op iemands leven).Uit enkele citaten van deelnemers aan het onderzoek bleek dat vooral het iedere iets creatiefs doen, het moment voor jezelf om iets te zoeken om te fotograferen, het maken van connecties met andere mensen en hun reacties polsen en het gevoel van verbondenheid als zeer heilzaam werden ervaren.Ook het terugzien van goede/positieve herinneringen werkten heel ontspannend en goed voor het geluksgevoel.Bron: Petapixel