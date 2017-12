Fotografie maakt gelukkig

Versterking van negatieve ervaringen

Toch is alles fotograferen niet altijd aan te raden. In situaties waarbij je actief iets moet doen, haalt fotograferen niks uit. Als je creatief iets moet doen (knutselen bijvoorbeeld) ben je zowieso al in je project verdiept en geeft fotograferen geen extra positieve uitwerking.Het moeten selecteren, beoordelen en wissen van je gemaakte foto's doet het positieve effect van fotograferen ook weer teniet. Het zuivere fotograferen geeft een hoop plezier, maar zodra je een foto gaat bewerken of hem op WhatsApp of Instagram zet, wordt dit plezier blijkbaar verstoord.Ook in onaangename situaties kun je maar beter niet naar je camera grijpen. Met een foto blijf je nog sterker in het (negatieve) moment. Van een positieve belevenis zul je het nog leuk vinden als die wordt versterkt door een foto. Bij een negatieve ervaring wordt dit nare gevoel ook versterkt en daar zit je niet altijd op te wachten.