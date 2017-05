Google laat objecten verdwijnen uit je foto

Een tool dat automatisch ongewenste objecten in je foto's herkent en vervolgens verwijdert, het lijkt te mooi om waar te zijn.



Tijdens de de I/O 2017 conferentie demonstreerde Google een nieuw algoritme-gebaseerde techniek die elk ongewenst object uit bestaande foto's kan verwijderen.



In het filmpje hieronder zie je een demonstratie van deze techniek waarbij een hek uit de voorgrond verwijderd wordt. En wel dusdanig dat er geen spoor of bewijs meer te vinden is dat het hek er ooit gestaan heeft (vanaf 10:45 in het filmpje).