Google Lens kan nu het ras van je huisdier onderscheiden

Richt je hem bijvoorbeeld op een filmposter, dan vertelt de app je alle details: wie de hoofdrolspelers zijn, wanneer de film in de bioscoop draait en waar je de trailer kunt bekijken.



Richt je hem op een schilderij, dan wordt je medegedeeld welk kunstwerk het is, wie de schilder is en wanneer het is geschilderd. Zie je een foto van een artiest of acteur, dan weet Google Lens hoe hij heet.



Het werkt nu ook met boeken, monumenten, dieren bloemen en landschappen. Gebruik je de Google Assistant, dan kun je de informatie meteen laten voorlezen. Een dergelijke functie kan handig zijn voor slechtzienden, want Google kan herkennen waar je naar kijkt.





Ook ras onderscheiden

Automatisch fotoboek maken

Film met huisdier compileren

Google Assistant

De app kan nu niet alleen het huisdier waarop je de camera richt identificeren, maar ook het exacte ras onderscheiden. Behoorlijk indrukwekkend!De functie werkt voor katten en honden, en naar verluidt ook bij andere huisdieren. Er wordt dan ook meteen wat aanvullende informatie over het ras verstrekt.En als laatste optie kan Google Photos nu ook automatisch een fotoboek maken met je huisdier in de hoofdrol. Kunstmatige intelligentie wordt weer ingezet gebruikt om je beste foto's te vinden.Je hoeft alleen maar te beslissen of je een hard- of softcover wilt en en vervolgens druk je op de bestelknop.Er is ook een filmoptie die op dezelfde manier werkt als de fotoboekfunctie. Op het tabblad Assistent in Google Foto's vind je een filmknop.Je kunt dan de optie "Meow Movie" of "Doggie Movie" kiezen en je huisdier selecteren. De beste foto's van je huisdier worden vervolgens in een film gecompileerd, begeleid door muziek met een huisdierenthema.Google Lens was vooralsnog alleen beschikbaar voor Google Pixel-telefoons. Die worden in Nederland echter niet verkocht. Maar de functie komt nu naar de Foto's-app voor Android. Bepaalde telefoons kunnen de functie uiteindelijk ook gebruiken voor de Google Assistant.Hierbij gaat het om vlaggenschepen van Samsung, Huawei, LG, Motorola, Sony en HMD. Voor iOS is nu ook ondersteuning.Bron: DPReview