Gouden ring met zeldzame Sovjet-camera kost 16.000 euro

De verkoper, De verkoper, hit-camera-ltd-7569 gevestigd in Thornhill, Ontario, Canada, schrijft in de beschrijving dat er slechts twee bekende exemplaren van deze camera zijn - dat is wat bijna 30 jaar geleden werd gemeld toen het tweede exemplaar op de veiling werd verkocht.



We denken dat er maar één andere ringcamera zoals deze in de wereld is, vertelde een woordvoerster de Los Angeles Times in 1991 nadat de camera voor 18.500 euro, meer dan het dubbele van de geschatte pre-sale, aan een anonieme Japanse koper was verkocht.



Deze camera op eBay heeft echter een opmerkelijk verschil met de camera-ring die in 1991 werd verkocht. Die was namelijk verguld. Dit exemplaar is echter gemaakt van 14 K massief goud.



Bij de ring die in 1991 werd verkocht, was de cameralens vermomd als de centrale steen van de ring. En dat is nou precies de functie waarvan de verkoper beweert dat deze uit de cameracollectie van de Japanse verzamelaar Mr. Shibata afkomstig is.



Het is onduidelijk of dit de ring is die in 1991 werd verkocht (en die ring was eigenlijk massief goud in plaats van verguld), maar deze ring wordt voor aanzienlijk minder verkocht dan die vorige verkoop.



18.440 euro in maart 1991 had dezelfde buying power als ongeveer 34.081 euro met de huidige geldwaarde.



De verkoper schrijft dat de 44g-camera-ring foto's maakt op 8 mm-filmstroken en dat de camera een lens met variabel diafragma achter een kroonvormige rand bevat. Daarnaast heeft hij een werkende guillotine-sluiter, perfect schone optica, een cirkelvormige filmhouder en een 14K massief gouden decoratieve filmomslag.



Zo ziet de filmhouder eruit als er een strook van 8 mm film in zit: