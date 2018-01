Je ideale portret op basis van hersengolven

Wat vinden we instinctief mooi in het menselijke gezicht en hoe vertaalt dit zich in zelfbeeld? Welke aannames zouden we maken over een andere persoon als we hun ideale zelfbeeld zouden kunnen zien?



Original Ideal combineert portretfotografie en neurowetenschap om het ideale zelfbeeld van de proefpersonen te isoleren. Een rationele en oprechte voorkeur die wordt verkregen door het omzeilen van bewuste gedachten.