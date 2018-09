LumaPod: ultracompact statief dat spanning gebruikt voor stabilisatie

De LumaPod wordt beschouwd als 's werelds snelste statief, dat ook nog eens heel compact is. Het gebruikt gepatenteerde spanningstechnologie om je foto's te stabiliseren zonder dat het meteen tonnen gaat wegen.



Het wordt geleverd in twee modellen - de Go85 en Go120 - voor verschillende cameraformaten en kan ook worden gebruikt als monopod en selfiestick.



In tegenstelling tot traditionele statieven, die afhankelijk zijn van drie poten die zijn bevestigd aan een gecentraliseerde kolom en bevestigingspunt, bestaat de LumaPod in feite uit twee statieven. En ervan kan worden opgevouwen in een enkele buis die lijkt op het handvat van een lichtzwaard (StarWars).



De basis van de LumaPod is vergelijkbaar met een standaard statief, omdat het drie starre aluminium poten gebruikt om het gevaarte rechtop en stabiel te houden. Deze laagprofielpoten dienen als bevestigingspunt voor een telescopische kolom en drie kevlar-kabels die de centrale kolom op zijn plaats houden door middel van spanning.



De Go85 LumaPod weegt slechts 400 gram, meet 85 centimeter en kan 1 kilo aan camera's aan. De grotere Go120 weegt 690 gram, meet in 120 centimeter in gesloten stand en kan 2 kilo aan camera-uitrusting aan.



De Go85 bevat een verzameling accessoires die ontworpen zijn om het meeste te halen uit het fotograferen met smartphones en GoPro-camera's, terwijl de Go120 een compacte Z-plaat bevat voor een meer veelzijdige montage van spiegelloze en DSLR-camera's.





Andere accessoires zijn beschikbaar als add-ons via de Kickstarter. Deze omvatten een Bluetooth-afstandsbediening, snelkoppelingsplaat, reisriem, compacte balhoofd en meer.De statiefpoten van beide LumaPods zijn modulair en kunnen worden aangepast aan je fotografiebehoeften. Ze kunnen worden verwisseld met rubberen voetjes, terrein levellers, dolly wielen en andere accessoires door ze eenvoudigweg uit te wisselen. LumaPod beweert dat het slechts vier seconden kost om het statief in te stellen.Het valt nog te bezien hoe stabiel deze opstelling is, maar het is een interessant ontwerp dat heel goed kan werken voor kleinere camera-instellingen.De Go85 zou vanaf 69 euro geleverd worden, terwijl de Go120 begint bij 85 euro. Beide modellen zullen naar verwachting in mei 2019 worden geleverd. Voor meer informatie kun je de de Kickstarter-campagne verder volgen.Een project steunen op Kickstarter is niet hetzelfde als iets kopen in de winkel. Er is altijd een kans dat het project uiteindelijk niet afgerond wordt en je nooit je product krijgt. Iets om rekening mee te houden.