Pierlala's in Palermo

Rosalia Lombardo, 's werelds best bewaarde mummie

Mummies macabere attractie op SiciliŽ

Catacombe dei Cappuccini

Rosalia Lombardo is dood. Al 97 jaar. Zij overleed op 6 december 1920 op tweejarige leeftijd in Palermo, SiciliŽ aan een onbekende ziekte. Het is haar niet gegund om oud en rimpelig te worden.Zij heeft de tijd niet gekregen om alle ups en downs van het aardse bestaan te beleven. De 20e en 21e eeuw heeft ze gemist. Twee jaar slechts duurde haar kennismaking.Jammer. Rosalia zou een prachtige vrouw zijn geworden, voor de liefde geboren., fluistert een bezoekster vol respect.Rosalia Lombardo is ťťn van de circa 8.000 gemummificeerde lijken die zijn opgeslagen in de Catacombe dei Cappuccini , het kapucijnen-klooster in Palermo.Het bijzondere van Rosalia is, dat zij de laatste was die op deze manier voor het nageslacht werd 'bewaard'. En de beste.De eerste, de monnik Silvestro, werd in 1599 gebalsemd en in deze catacomben bijgezet. Maar helaas is van deze arme broeder weinig meer over dan een lelijk skelet in een half vergane bruine pij met puntmuts.Als mummie is Rosalia ongetwijfeld het meest geslaagd. Haar stoffelijk overschot is vrijwel helemaal intact overgeleverd. En dat was nu juist de bedoeling van deze Sicilianen. Zij wilden na hun dood niet vergeten worden.