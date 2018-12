Reisfotograaf voor 100.000 + euro per jaar

Volgens de e-mail verloor het gezin onlangs de semi-permanente fotograaf die voor hen had gefotografeerd. Daarom zijn ze nu op zoek naar een nieuwe fotograaf om hen te volgen om hun leven te documenteren.



We hebben iemand nodig die met ons over de wereld reist en foto's maakt, schrijven ze. Van de fotograaf wordt verwacht dat hij maximaal drie maanden per keer reist, maximaal tien uur op een werkdag moet werken en gedurende het jaar volledige ziekteverlof en dertig vakantiedagen ontvangt.



De familie bezit blijkbaar overal huizen en eigendommen, waaronder in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië. De fotograaf zal ook enkele geweldige evenementen op fantastische locaties bijwonen, waaronder de Grand Prix Formule 1 in Monaco, Mardi Gras in New Orleans en skiën in Val d'Isere.



Het is belangrijk dat de geselecteerde persoon op korte termijn het huis kan verlaten en het grootste deel van het jaar potentieel goed kan reizen, soms niet later dan een paar dagen thuis, schrijft de familie. We weten dat we nogal wat vragen...



De familie hoopt de positie in te kunnen vullen tegen de tijd dat hun eerstkomende trip zal plaatsvinden in februari 2019, en het eerste contract is voor een jaar (met de mogelijkheid voor een verlenging 'als de chemie goed meewerkt').