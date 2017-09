Ritzo ten Cate fotografeert telefoonzombies

Turen in je scherm, oortjes in, ieder in z´n eigen wereld. Ritzo ten Cate fotografeert mensen op het moment dat ze nét even opkijken van hun telefoon, volkomen van de wereld.



Ritzo ten Cate (39) uit Groningen positioneert zich met zijn camera op drukbezochte plekken en wacht het moment af waarop iemand opkijkt en in de gaten krijgt dat hij of zij gefotografeerd wordt.





Caught in the app

Van de wereld

Hechtingsproblematiek

Hij betrapt mensen als het ware op heterdaad en zijn fotoserie heeft dan ook de naam ' Caught in the app ' (verbastering van 'Caught in the act') gekregen.Ritzo is gefascineerd geraakt door het fenomeen 'telefoonzombies' doordat hij zelf (volop in de Pokémonrage) op een station terechtkwam zonder nog te weten hoe hij er überhaupt terecht was gekomen. Totaal verbijsterend.Hij begon zelf te letten op telefoonzombies en ontdekte dat ze echt overal te vinden zijn. Mensen die totaal in een eigen wereld, op een andere planeet verkeren. Zo kwam hij op het idee ze vast te leggen. Om De Blik vast te leggen., aldus Ritzo.Ritzo voorziet gevolgen voor de lange termijn van deze telefoonverslaving. Hij denkt dat de gevolgen vaak worden onderschat. Hij ziet ouders die minutenlang in hun eigen bubbel zitten, kind in de buggy. Zich totaal onbewust van het feit dat hij ze fotografeert.Daarnaast voorziet hij problemen als hechtingsproblematiek door het verlies van echt contact.Met deze fotoserie wil hij mensen op de risico's wijzen, ze even terugbrengen naar de echte wereld.De activiteiten van Ritzo ten Cate zijn te volgen via ritzotencate.blogspot.com Bron: Trouw