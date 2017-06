Robin de Puy schiet portretten met Spa waterdruppel als lens

De 'liquid lens camera' gebruikt een verse Spa waterdruppel op een glasplaatje voorzien van een teflon coating (1). Hierdoor blijft er een mooi bolletje liggen. Door elektrische spanning op het plaatje te zetten trekt de druppel zich plat en door te variŽren met de juiste hoeveelheid spanning kun je zo het beeld scherp stellen.



Een industriŽle sensor van 4 bij 6 millimeter en voorzien van 18 megapixel legde het beeld vast (2). Dat beeld was overigens in kleur, maar Robin heeft er bij haar portretten voor gekozen de beelden om te zetten in zwart-wit.



Om het licht van de scene door de liggende waterdruppel te sturen werd er een spiegel gebruikt (3). Bij het nemen van de foto was de afstand tussen de camera en de waterlens veel kleiner als bovenin de foto te zien is. Ongeveer zo'n 12 millimeter.



Om strooilicht te voorkomen was er een simpele maar praktische oplossing: het plastic buisje (4) werd over de waterdruppel heen gezet zodat er geen tot weinig licht van buitenaf bij kon komen.