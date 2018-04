Snelste camera ter wereld: de Lamborghini Huracam

De auto-camera combinatie is uiteraard wel behoorlijk prijzig, alleen de Huracan zelf kost al een dikke twee ton.



De complete installatie met unit (geplaatst in de kofferbak van de Lamborghini) bestaande uit een Red Epic 8K die gekoppeld is aan een gymbal van Gyro-Stabilized Systems kost zo'n zes ton.



Voor die investering heb je dan ook wel wat. Met de gimbal kunnen zelfs opnames onderwater of vanaf een vliegtuig worden gemaakt. Als je de Huracan ook nog waterdicht zou kunnen maken zou je er zelfs James Bond-achtige onderzee-expedities mee kunnen filmen.



Bron: Autoblog