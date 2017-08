Was de Minox A IIIs echt de perfecte spionagecamera?

Geen ingebouwde lichtmeter

Nog steeds te verkrijgen

De Minox A had in tegenstelling tot de latere modellen niet de beschikking over een ingebouwde lichtmeter. Dit maakte het behoorlijk lastig om de juiste sluitertijd te bepalen. Om goede kwaliteitsfoto's te verkrijgen moest de gebruiker over een externe lichtmeter of veel ervaring beschikken.Het inbouwen van een lichtmeter in latere model (de Minox B) had zijn prijs: de camera werd ineens 15 millimeter breder. De Minox C bijna vier centimeter!Mocht je ge´nteresseerd zijn in deze oude en kwalitatief nog steeds zeer goede technieken, dan zijn deze camera's nog steeds op eBay of Marktplaats te vinden.Evenals de minuscule filmpjes die erin gaan plus accessoires zoals een vergrootglas om een en ander goed zichtbaar te maken.