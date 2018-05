Help fotoarchief Cas Oorthuys beschrijven

Het inschakelen van de crowd is volgens directeur Ruud Visschedijk essentieel voor het slagen van het project. Als je bedenkt dat het archief uit bijna een half miljoen foto's bestaat, dan weet je als museum dat je het niet alleen kunt, zegt Visschedijk.



Bovendien zijn wij op zoek naar specifieke kennis over uiteenlopende zaken, want Cas Oorthuys fotografeerde letterlijk alles en overal ter wereld.



De afgelopen maanden heeft het museum met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds / Wertheimer Fonds het archief van Oorthuys gedigitaliseerd.



Op 15 september opent in het Nederlands Fotomuseum de langverwachte overzichtstentoonstelling Dit is Cas | Vintage fotografie van Cas Oorthuys.



Tot nu toe was slechts een klein deel van het archief van Oorthuys gedigitaliseerd. De hoge fotografische kwaliteit van zijn werk en de rijkdom aan historische gebeurtenissen die in het archief zijn terug te vinden deed het Fotomuseum besluiten het complete archief publiek toegankelijk te maken.



Cas Oorthuys is een fantastische fotograaf, die iedereen moet kennen. Hij heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie en op het beeld dat wij Nederlanders van ons land hebben, aldus Visschedijk.



Afgelopen maanden heeft het museum het archief gedigitaliseerd door alle contactbladen met de contactafdrukken van alle foto's te scannen.