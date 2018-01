Hoe bescherm je jouw auteursrecht?

Er zijn verschillende methoden om fotodiefstal te voorkomen. De ene methode werkt beter dan de andere. Ik zal de meest gebruikte hieronder beschrijven.



Momenteel loopt Janoux Cremer stage bij Stapfoto. Ik heb haar gevraagd een blog te schrijven over copyright. Hieronder vind je haar tips over hoe je je foto's kunt beschermen tegen gebruik zonder jouw toestemming, of zo je wil, tegen misbruik.





Copyrightstempel/watermerk

Open een afbeelding en maak een nieuwe lege transparante laag aan;

Ga naar de gereedschapsbalk en kies voor Aangepaste vormen;

In de optiebalk kies je voor vullen met pixels. ↑

Als je in de optiebalk naar rechts gaat, vind je bij Vorm het copyright symbool. Zorg ervoor dat je voorgrondkleur zwart is;

Als je nu met je muis naar je afbeelding gaat, kun je het symbool toevoegen. Houdt de shift toets ingedrukt om de verhouding te behouden;

Selecteer het gereedschap Horizontale tekst. Typ nu de overige copyrightinformatie, bijvoorbeeld je naam of je bedrijfsnaam;

De twee lagen die je nu hebt gemaakt ga je samenvoegen. Ga in het palet Lagen op de bovenste laag staan en kies voor Laag, Verenigen; omlaag laag;

Zet nu je achtergrondlaag uit, zodat deze onzichtbaar wordt. Dit doe je door op het oogje ervoor te klikken;

Trek met het Rechthoekig selectiegereedschap een selectiekader om het copyrightstempel;

Ga dan naar Bewerken -> Voorinstelling penseel definiŽren, geef je watermerk een naam en sla hem op;

Je watermerk is nu opgeslagen in het palet Penselen, helemaal onderaan.

Onzichtbaar watermerk

Bestandsinfo

Lage resolutie

Rechtermuisklik beveiliging

Foto's verknippen

Transparante GIF

Beveiligen met een wachtwoord

Flash-galerieŽn

Hoe weet je als fotograaf dat je foto gestolen is?

Een copyrightstempel of watermerk is een logo of tekst die fotografen op hun foto's plaatsen om aan te geven door wie die foto gemaakt is.Meestal wordt een copyrightstempel geplaatst op een deel van de foto dat niet zo interessant is, bijvoorbeeld links- of rechtsonder. Het nadeel hiervan is dat dit door kwaadwillenden gemakkelijk van de foto afgesneden kan worden.Om dat te voorkomen kun je het watermerk ook midden op de foto plaatsen. Hier wordt vaak het belangrijkste deel van je foto weergeven. Alleen wordt je foto er dan natuurlijk niet mooier op.Je moet dus kiezen tussen een risico nemen of een foto met een duidelijk zichtbaar, ontsierend, watermerk op bijvoorbeeld Facebook te plaatsen.Het toevoegen van een watermerk is simpel. Je kan het in Photoshop doen, maar er zijn ook andere programma's voor, bijvoorbeeld www.watermark.ws . In Photoshop doe je het als volgt:Je kunt hem nu op elke foto zetten. Het is handig om eerst een nieuwe laag aan te maken. Je kunt dan de dekking nog aanpassen. Ook kun je de copyrightstempel een andere kleur geven en de grootte aanpassen. Hieronder zie je de stempel op twee verschillende manieren.Als bovenstaande idee je niet erg aanspreekt, kun je ook kiezen voor een onzichtbaar watermerk. Met een gratis programma, genaamd IIC Publisher , kun je je gegevens in je foto's verstoppen. Het invullen van je gegevens gaat als volgt:1. Open een afbeelding: File -> Open image2. Kies voor Cards -> Copyright card3. Nu kun je de copyright, je gegevens, je eventuele website en mailadres invullen.4. Vervolgens vink je 'include this card' aan.5. Klik op OK en sla de foto op met File -> Save image with cards asFotodieven kunnen niet zien dat er copyright gegevens op de foto zijn gezet. Maar als je als fotograaf de foto opent in het programma, kun je aantonen dat de foto door jou gemaakt is en niet door de fotodief.Als je je foto wilt laten zoals hij is, zonder iets toe te voegen, kun je in o.a. Photoshop en Bridge je eigen gegevens toevoegen. Dit worden ook wel de IPTC- of metagegevens genoemd.Daarvoor ga je in Photoshop naar Bestand -> Bestandsinfo. Je kunt dan bij verschillende tabbladen (Standaard en IPTC) je gegevens invullen, waarvan dit de belangrijkste zijn: copyrightstatus, kennisgeving van copyright, URL van copyrightinformatie. Je vult dan het volgende in:1. Copyrightstatus: beschermd door copyright2. Kennisgeving van copyright: je naam en je emailadres3. URL van copyrightinformatie: je website (optioneel)Door het toevoegen van je e-mailadres bij "kennisgeving" kunnen mensen je bereiken om toestemming te vragen voor het gebruik van je foto.In Bridge kun je een sjabloon maken van deze gegevens, zodat je ze telkens opnieuw kunt toevoegen aan je foto's. Je gaat naar Extra -> Sjabloon metagegevens maken. Je kunt hier nu de gegevens toevoegen. De belangrijkste zijn natuurlijk weer die van de copyright.Om dit nu toe te voegen aan je andere foto's, moet je het sjabloon opslaan. Je kan het een naam geven, zodat je gemakkelijk kan terug vinden welke je moet gebruiken.Om het toe te voegen aan je foto's, ga je naar Extra -> Metagegevens toevoegen. Je aangemaakte sjabloon staat er nu tussen en kan toegevoegd worden aan je foto's.Als een gebruiker van je foto de foto opent in een beeldbewerkings-programma komt een © voor de titel te staan. Bij de metagegevens kunnen ze je naam vinden.Het niet de meest affctieve methode om te gebruiken. De kwaadwillende fotodief kan je gegevens namelijk gemakkelijk veranderenÖ..Nog een manier om je foto's te beschermen is het gebruik van een lage resolutie. Als je je foto alleen als voorvertoning wilt gebruiken op een website, heb je geen hoge resolutie nodig.Een formaat van 1200x800 met een resolutie van 72 pixels per inch (ppi) is meestal genoeg voor een foto op het internet. Met een resolutie van 72 ppi kun je de foto niet afdrukken of vergroten, omdat de foto dan korrelig en onbruikbaar is.Natuurlijk kan de foto hiermee nog wel steeds op internet verspreid worden. De fotodief kan de foto op zijn eigen website delen en zeggen dat hij de foto gemaakt heeft.Een andere mogelijkheid om te voorkomen dat mensen er vandoor gaan met je foto's is het blokkeren van de rechtermuisknop. De fotodieven kunnen de foto dan niet downloaden. Als zij met hun rechtermuisknop op de foto klikken, krijgen ze een melding (zie afbeelding)Om zo'n code te plaatsen heb je wel wat kennis nodig over html. Maar je kunt het natuurlijk ook door je webbouwer laten doen.Het verknippen van een foto kan ook diefstal tegen gaan. Bij deze methode knip je je foto in verschillende stukjes. Je kunt de stukjes later weer aan elkaar plakken.Als iemand dan de foto probeert te downloaden, downloadt hij maar een klein deel van de foto. Je kan een foto in stukjes hakken in Photoshop, maar er zijn ook andere programma's voor, zoals TileMage Image Splitter.Je kunt met dit programma kiezen in hoeveel stukjes je jouw foto wilt knippen. Ik heb het programma natuurlijk zelf ook uitgeprobeerd. Ik raad iedereen aan om eerst de handleiding te lezen, anders zie je door de bomen het bos niet meer.Toen ik dat gedaan had, had ik al snel een foto in 64 stukjes gehakt. Niemand heeft zin om 64 stukjes van een foto weer aan elkaar te puzzelen....De fotodief zal dan snel op zoek gaan naar een andere afbeelding. Natuurlijk kan hij of zij nog wel een print-screen maken. Dat is dan weer een nadeel van deze methode. Maar dit geldt voor alle methodes waarbij je het copyright niet op de foto zelf zet.Met een transparante GIF over je foto heen, downloadt de fotodief niet de echte afbeelding maar een leeg bestandje. Hiervoor maak je eerst een klein transparant bestand van bijvoorbeeld 8 bij 8 pixels.Deze sla je op als gif-formaat. Daarna geef je in een HTML-code aan dat het gif-bestandje over elke foto moet worden gelegd. Dit kun je ook je webbouwer laten doen.Het is dan voor een dief niet mogelijk om de echte afbeelding op te slaan. Wel kan een fotodief hier, net als bij de rechtermuisknop en het verknippen, weer een print-screen maken.Als je wilt dat je foto's alleen zichtbaar zijn voor bepaalde groepen, zoals je familie en vrienden, kun je een webpagina beveiligen met en wachtwoord.Je hebt websites waarbij je foto's kunt uploaden en kunt kiezen voor openbaar of privť. Een voorbeeld hiervan is de Zoom Gallery.Hier kun je jouw foto's uploaden en dus aangeven wie de foto mag zien. Als je kiest voor privť, krijg je een link naar de door jou geplaatste foto. Je kunt deze link dan door sturen naar familie en vrienden.De Zoom Gallery toont je geplaatste foto's wel als miniatuur op de website. Maar als er op de foto geklikt wordt, staat er dat het een beschermde afbeelding is. Zo voorkom je dat onbekende mensen er met je foto vandoor gaan, terwijl je wel de foto's kunt laten zien aan een door jou gekozen publiek.In plaats van je foto's op een normale manier weer te geven op je website, kun je ook flash-galerieŽn gebruiken. Dit is een animatiefilmpje dat is opgeslagen als swf-bestand waarin de afbeeldingen te zien zijn.Het wordt voor een fotodief dan lastig om uit zo'n filmpje individuele foto's te halen.Je kunt flash-galerieŽn samenstellen met bijvoorbeeld Lightroom of Photoshop (Elements). Ze zijn veilig en verlopen ook soepel.Er zijn wel nadelen aan het gebruik van Flash-galerieŽn verbonden. Het duurt langer om een flash-galerie te laden, waardoor mensen sneller afhaken om verder te kijken op je website. Door de lange laadtijd zal je website ook lager scoren op Google en dus minder vindbaar zijn.Daarnaast is er een plug-in nodig om flash te bekijken. Niet iedereen heeft deze en niet iedereen wil deze downloaden. Ook kunnen mobiele telefoons vaak geen flash-galerie lezen, terwijl er ontzettend veel mensen via hun mobiel op het internet zoeken.Om er achter te komen of je foto's worden gebruikt door anderen, kun je naar je eigen foto zoeken op het internet. Dit kun je op verschillende manieren doen.De eerste mogelijkheid is simpel en snel, via Google.1. Je gaat naar google afbeeldingen.2. In de balk, waar je kunt zoeken, staat een camera icoontje. Hier klik je op.3. Je krijgt dan twee opties: paste image URL of upload an image.4. Dan kies je voor upload an image -> bestand kiezen.5. Zoek nu naar de foto waarvan je wilt weten of die ergens gebruikt wordt.6. Google gaat nu zoeken naar vergelijkbare afbeeldingen.Bovenaan zie je de foto waarop je hebt gezocht. Daar onder staan de vergelijkbare afbeeldingen en links waarop de foto gevonden is.Nu kun je zien of de afbeelding op een andere site staat, zonder dat daar toestemming voor is. Zo niet, dan is er niets aan de hand. Zo wel, dan moet je bedenken of je er werk van wilt maken, en zo ja, hoe dan?Naast Google, heb je ook andere websites, waarmee je je foto's op kunt zoeken zoals TinEye. Ook op deze website kun je kiezen om een afbeelding te openen of een URL toevoegen.Toen ik dit deed met de foto van de plonzende tomaten die ik ook heb gebruikt in Google Images, kreeg ik geen resultaten. Ook niet de website www.stapfoto.nl van Liesbeth, waar de foto toch echt op staat.