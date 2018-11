Leuke cadeau ideeën voor fotografen

Leuke cadeau ideeŽn voor fotografen

Sinterklaas is alweer in het land en ook de Kerstman is in aantocht. Was je toch al van plan een systeemcamera (voor erbij) of een nieuw objectief aan te schaffen? Of wordt het tijd om je fotografie-kennis weer eens bij te spijkeren?



Lees dit artikel dan goed. Met de feestdagen voor de deur zie je misschien wel iets moois wat op je verlanglijst kan.





1. Photofacts Academy cadeaubon

2. Fotografie-boeken

Een Photofacts Academy lidmaatschap cadeau is altijd een prima en zeer nuttig cadeau voor iemand die zijn/haar fotografie-kennis snel en gericht naar een volgend level wil brengen. En je hoeft er niet de deur voor uit, zo'n bon is in een mum van tijd geregeld.Je ontvangt een PDF met daarop een code die de ontvanger toegang geeft tot al onze online cursussen. Druk deze PDF af, of sla hem op en geef hem digitaal cadeau.Cadeaubon keuze- 1 jaar toegang (119 euro)- 6 maanden toegang (59 euro)- 3 maanden toegang (29 euro)Boeken over fotografie zijn altijd een leuk idee om cadeau te doen. Bovendien is het een prima manier om je fotografie-kennis weer eens flink bij te spijkeren en inspiratie op te doen.