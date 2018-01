PC of Mac voor fotobewerking?

Kosten en hardware zijn vaak de twee belangrijkste factoren die je aankoopbeslissing het meest beïnvloeden. Ik zal daarom een aantal van de hierboven genoemde factoren bekijken om te zien welk platform mogelijk de beste keuze is voor je fotografiebehoeften.



Jaren geleden was ik een PC-gebruiker en voelde ik me nooit bijzonder aangetrokken tot andere platforms. In de loop der jaren heb ik echter ook aardig wat van de Apple-wereld gezien, vooral toen ik moest troubleshooten op een IT-helpdesk en gemengde Mac/PC-netwerken in de lucht moest houden.



Zo'n tien jaar geleden was mijn eerste aankoop van Apple voor persoonlijk gebruik een 27" iMac. Op een later tijdstip kocht ik een aantal Apple-producten voor persoonlijk gebruik, maar vooral op het gebied van muziek/mobiel: iPods, iPads en iPhones.



Ik gebruikte de iMac vooral voor presentaties en foto-overzichten tijdens workshops (in het buitenland nam ik wel een Windows-laptop mee), omdat ik niet elke keer een PC mét een groot beeldscherm mee wilde slepen.



Ik heb er nooit spijt van gehad. Sindsdien heb ik de iMac actief gebruikt voor dagelijkse taken, inclusief fotobewerking en heb ik geen enkele PC meer in huis.





Unboxing experience

Apple had in het verleden natuurlijk al een voorsprong door hun verpakkingen er sexy uit te laten zien, terwijl een PC vaak in een onopvallende, (bruine) kartonnen doos werd verpakt.Het idee om de opwinding al te laten beginnen vanaf het moment dat je de doos opent, is een enorm marketingucces voor Apple geweest, dat iedereen sindsdien probeert te kopiëren!Vandaag de dag hebben nu zoveel andere producten net zulke mooie en glanzende dozen, kleurrijke handleidingen, netjes gestapelde doosinhoud en het eenvoudige, maar toch elegante ontwerp.En telkens wanneer je zo'n verpakking zien, is het eerste dat bij je opkomt "kwaliteit". Via haar producten heeft Apple een sublieme boodschap in onze hersenen geplaatst, waardoor je een product beter waarneemt wanneer het prachtig wordt verpakt.