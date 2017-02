Sigma 85mm f/1.4 Art hoogste score ooit op DxOMark

Zoals DxO Mark het zegt:



"A DxOMark score of 50 points and peak sharpness of 36-Mpix for the new Sigma 85mm f/1.4 DG HSM A is the highest in our database, improving on the high-performance Zeiss Milvus 1,4/85, and even surpassing the ultra-high performance of the Zeiss Otus 1,4/55 and 1,4/85 in our metrics. In short, the new Sigma is one of the best-performing full-frame 85mm lenses we've seen."



Dit is dus een lens die je in de gaten moeten houden. Je kunt de volledige review hier lezen. In Nederland kun je dit objectief overigens aanschaffen voor zo'n 1.249 euro.